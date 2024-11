È stata impiegata per traghettare un gruppo di migranti sulle coste calabresi, la barca a vela di 14 metri battente bandiera Ucraina, intercettata ieri alla deriva dalla capitaneria di porto di Gallipoli, a Torre lapillo, località di Porto Cesareo in provincia di Lecce.

Il veliero ha raggiunto le coste salentine, abbandonato dopo uno sbarco avvenuto presumibilmente a Roccella Ionica nei giorni scorsi. Inizialmente si era ipotizzato che i migranti fossero arrivati sulle coste del Salento. Quella di Porto Cesareo però, non è una costa abitualmente utilizzata per l'attracco di imbarcazioni di questo genere. Da questo dettaglio e dai riscontri sul veliero sono partiti gli investigatori per ricostruire la rotta esatta che ha portato alla Calabria.