Nel corso di controlli rinvenuti 15 chili di stecche di sigarette, tutte di contrabbando

Due ucraini di 40 e 41 anni sono stati arrestati a Rossano dalla polizia del locale commissariato diretto da Giuseppe Massaro e un terzo uomo di Rossano P.N. di 52 anni è stato denunciato in stato di libertà. Sono tutti responsabili dei reati di possesso e vendita illegali di tabacchi lavorati esteri.

!banner!

Gli arrestati ed il denunciato sono stati sorpresi a bordo di un auto, nella villa comunale di Rossano, mentre vendevano delle stecche di sigarette a delle persone che gli si erano avvicinate. In due doppi fondi, appositamente ricavati sotto la seduta e nello schienale del sedile posteriore dell’auto, sono state rinvenute alcune decine di stecche di sigarette di note marche tutte sprovviste del prescritto contrassegno di Stato. Nel corso delle successive perquisizioni nei rispettivi domicili, sono state rinvenute e sequestrate altre stecche di sigarette, tutte di contrabbando,per un totale complessivo pari a 15 kg. Sequestrati inoltre 650 euro in contanti, probabile ricavo dell’illecita vendita. L'auto utilizzata per il trasporto e lo smercio delle sigarette ed un coltello a serramanico a scatto per il quale non è consentito il porto, sono stati sequestrati. S.b.