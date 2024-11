I fatti risalgono allo scorso 4 marzo quando Bruno Lazzaro fu attinto da un fendente all'addome. Giunto poco dopo in ospedale morì per le gravi ferite

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, dopo un periodo prolungato di indagini, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Vibo Valentia a seguito dei fatti di sangue avvenuti a Sorianello 4 marzo 2018 quando veniva ucciso con un colpo di coltello all'addome Bruno Lazzaro, 27 anni. La vittima è giunta in ospedale a Vibo ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Si tratta di Gaetano Muller (in foto), 19 anni, di Sorianello, già in carcere nell'ambito dell'operazione "Black widows" scattata nell'aprile scorso. Proprio ieri il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in accogliemento di un ricorso dell'avvocato Giuseppe Di Renzo, aveva escluso le aggravanti mafiose disponendo la concessione degli arresti domiciliari. oggi il giovane è quindi finito di nuovo in carcere con l'accusa di omicidio e si trova rinchiuso nel carcere di Vibo Valentia.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà al Comando Provinciale di Vibo Valentia alle ore 18:00.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: operazione “Black Widows”, ecco le accuse contestate