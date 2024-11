L'episodio a Corigliano. Miracolosamente illese le due occupanti del veicolo

Danni e paura, ma per fortuna nessun ferito, per il crollo di una tettoia sradicata dal forte vento. L’episodio si è verificato a Corigliano. La struttura è stata investita da una forte raffica e poi è precipitata pesantemente al suolo, abbattendosi su una strada molto trafficata. Ha colpito una Fiat Panda in transito, con all’interno due donne, rimaste miracolosamente illese. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.