La piccola comunità di Verbicaro vive ore di gioia. Uno dei suoi abitanti, Francesco Di Giorno, ieri ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Il festeggiato, lucido e pimpante, ha festeggiato insieme ad amici e parenti e infine ha tagliato la tradizionale torta di compleanno, su cui campeggiava anche una sua foto. Non prima di aver ricevuto la benedizione di don Mario Barbiero, che ha celebrato messa, ci dono i suoi cari, con un commosso entusiasmo.

Chi è Francesco Di Giorno

Francesco ha quattro figli, Carmelina, Maria, Giuseppe e Salvatore, e 7 nipoti. L'amata moglie, invece, ormai da qualche anno non c'è più. Attualmente vive con il figlio Salvatore, che se ne prende cura 24 ore al giorno, perché i suoi fratelli sono in giro per l'Italia. Carmelina e Maria si sono trasferite in Piemonte, mentre Giuseppe ha scelto la città di Cosenza. Tutti i giorni il nonnino verbicarese riceve la visita di una delle nipoti, figlia della sorella, che ovviamente dà una mano e gli tiene un po' di compagnia.

Militare nella seconda Guerra Mondiale

Come tutti i centenari italiani, anche Francesco ha vissuto sulla sua pelle il dramma della Guerra Mondiale. Durante il secondo conflitto, ha vestito i panni del militare. Un fatto, questo, che lo ha segnato per tutta la vita. Come raccontano i suoi famigliari, fino a quattro fa ricordava per filo e per segno tutto ciò che è accaduto in quegli anni e lo raccontava spesso.

L'omaggio del Comune

Il Comune di Verbicaro, guidato dal sindaco Francesco Silvestri, ha voluto partecipare alla gioia della famiglia Di Giorno consegnando al festeggiato l'attestato di nascita originale e una lettera di auguri custodita in una cornice, nella speranza che Francesco possa festeggiare ancora tanti compleanni.