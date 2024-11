Sono passati 14 giorni da quando Francesco De Filippo, 52enne di Verbicaro, ha fatto perdere le tracce di sé, gettando la famiglia nello sconforto. Francesco, difatti, soffre di alcuni disturbi di salute che gli causano scarso orientamento e vuoti di memoria. Inoltre cammina molto lentamente e fatica a relazionarsi con gli altri. Dove può essere andato? E, soprattutto, in che condizioni si trova attualmente? Sono questi i dubbi che attanagliano le menti di parenti e amici.

Il caso approda a "Chi l'ha visto"

Nonostante Francesco sembri essere svanito nel nulla, le ricerche proseguono incessanti. Dopo le indagini avviate dai militari della Compagnia di Scalea e i gruppi spontanei finalizzati al ritrovamento, anche gli autori del noto programma di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, si sono messi da giorni sulle tracce dello scomparso. Intanto dalle colonne del sito della trasmissione "Chi l'ha visto", si ricorda che al momento dell'allontanamento il 52enne indossava un giubbotto di colore blu con cappuccio, maglione, camicia, jeans, scarponcini. Ha occhi e capelli castani ed alto 1.70.

Gli ultimi istanti prima di sparire nel nulla

Sono gli inquirenti a ricostruire gli ultimi minuti della mattina del 15 gennaio scorso. Secondo le fonti ufficiali, Francesco, che vive con la madre nella comunità montana, sarebbe uscito di casa presto. Già alle 7 del mattino stava consumando un caffè in un bar del centro, come di consueto, e due ore più tardi avrebbe preso un passaggio da una persona di sua conoscenza. Questa l'avrebbe accompagnato fino al bivio della ss 18, nel punto noto come "bivio della Madonnina". Il racconto sembrerebbe essere stato confermato da alcuni testimoni che, più o meno nelle stesse ore, avrebbero visto Francesco aggirarsi sul lungomare cittadino, distante solo qualche centinaia di metri dalla diramazione che prende il nome dalla statua della Vergine sorta al lato est della carreggiata. Dopodiché il vuoto. Nessuno avrebbe visto l'uomo lungo il tratto della ss 18, né in alcun centro abitato della zona. Circostanza che lascia molti dubbi e perplessità, poiché Francesco, a causa della sua lentezza, non avrebbe potuto andare molto lontano senza essere notato.

