L’operazione è finalizzata a ‘verificare eventuali ingerenze della criminalità organizzata’ nella gestione di imprese operanti nell’area del porto

Come reso noto dalla questura, su disposizione del Prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino, è in corso da questa mattina un'attività amministrativa di accesso al porto di Gioia Tauro, "al fine di verificare le eventuali ingerenze della criminalità organizzata di natura 'ndranghetista nella gestione di imprese commerciali operanti in quell'area".

L'operazione è svolta da un gruppo interforze composto da investigatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Dia di Reggio Calabria.