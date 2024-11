I misteri di Reggio - la morte di Orsola Fallara in onda stasera alle 21.00 e domenica alle 23.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre (in streaming su www.lactv.it), ripercorrerà anche i fatti che portarono alla caduta del fino ad allora definito 'Sindaco d'Italia'

I misteri di Reggio - la morte di Orsola Fallara in onda sabato 30 aprile alle 21.00 e domenica 1 maggio alle 23.00, su LaC, canale 19 del digitale terrestre (in streaming su www.lactv.it), ripercorrerà anche i fatti che portarono alla caduta del fino ad allora definito 'Sindaco d'Italia'





Estraneo al suicidio di Orsola Fallara ma non ai fatti relativi alla voragine creatasi nei conti del comune di Reggio Calabria, l'allora sindaco Giuseppe Scopelliti riesce a diventare Governatore della Regione Calabria, carica che dovrà abbandonare quando verrà emessa la sentenza di primo grado che lo condanna a sei anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici. Il sindaco non poteva non sapere. I conti li firmava lui e poco vale la sua dichiarazione "Firmavo le carte senza leggerle". Crolla così il sistema Reggio. E forse anche dell'intera Regione.





