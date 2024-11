L'amore buio - la storia di Maria Rosaria Sessa è il titolo della terza puntata della nuova stagione di A Sangue Freddo, in onda sabato 23/4 alle 21.00 e in replica domenica 24/4 alle 23.00

Ha 27 anni Maria Rosaria quando, il 10 dicembre del 2002 verrà uccisa, con cinque coltellate, dal suo ex fidanzato, Corrado Bafaro.



27 anni e grandi speranze Maria Rosaria, la bella giornalista televisiva di origine rossanese, volto di una delle emittenti cosentine oggi non più in attività.



37 anni e precedenti per lesioni Corrado, l'animo tormentato, divorato dal rifiuto; dopo l'omicidio della giovane ex compagna, verrà ritrovato suicida



Attraverso il racconto di colleghi e amici di Maria Rosaria, ricostruiremo gli avvenimenti che portarono a quella tragica notte sulla statale 107.





