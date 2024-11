Anche scultore, pittore e ingegnere: è questa contaminazione tra arti e tecniche differenti a rappresentare la principale cifra stilistica del famoso architetto spagnolo

La sua è un’architettura “in movimento”, dove le forme sembrano essere cristallizzate in un attimo preciso: una torsione, uno slancio, una tensione verso un luogo che è altro.

Santiago Calatrava è l’architetto e ingegnere spagnolo che ha firmato il nuovo ponte di Cosenza, che entra così a pieno titolo nell'esclusivo club delle città che possono vantare una sua opera. L’inaugurazione del ponte, in programma questa sera, sarà al centro di un grande evento-spettacolo che verrà trasmesso in diretta, a partire dalle 18.30, da LaC Tv (canali 19 e 519 del digitale terrestre).

Ecco chi è Calatrava in questa scheda video che raccoglie alcune delle sue realizzazioni più affascinanti, tra cui i tre ponti di Reggio Emilia.