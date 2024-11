Terremoto politico in consiglio comunale a Sinopoli. Sindaco del comune è Francesca Antonia Sergi, eletta nella lista civica “Sinopoli si Cambia”, come anche il resto dei consiglieri, nella tornata del 7 novembre 2021.

Un’ondata che era cominciata venerdì con le dimissioni un consigliere, alle quali si sono sommate ieri le dimissioni di metà più uno di altri consiglieri, compreso il presidente del consiglio comunale.

Si è trattato di sei dimissioni personali, effettuate con atto singolo, ma tutte contestuali. In totale sette consiglieri su dieci hanno dato forfait.

Scioglimento in vista dunque per il comune della cittadina della Piana. Ancora la prefettura di Reggio Calabria non ha emesso alcun atto. Si resta in attesa della formalizzazione tramite decreto che ancora non è arrivato. Arriverà un commissario prefettizio che gestirà il comune fino alle elezioni che si svolgeranno, con tutta probabilità, la prossima primavera.