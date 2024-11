VIDEO | La modifica del senso di marcia su via Fedele Palermo mette in crisi gli automobilisti in ingresso dal lato est della città. Presto l'apertura del nuovo innesto con via Popilia

A Cosenza è bastato istituire il senso unico di marcia lungo via Fedele Palermo, l’ex via Bari, per intenderci il breve tratto di collegamento tra il Ponte di Calatrava e l’incrocio con via Popilia e piazza Mancini, per mandare in tilt il traffico proveniente dalla zona est, porta di ingresso alla città per chi proviene in particolare dagli abitati di Zumpano, Castiglione Cosentino e San Pietro in Guarano, ma anche da Rende, visto che il collegamento viene utilizzato come percorso alternativo per evitare il traffico del centro.

L'impegno della polizia locale

Predisposto un servizio straordinario della polizia municipale per abituare gli automobilisti alla novità. Entro pochi giorni dovrebbe essere completato il raccordo tra la rotatoria del ponte e via Popilia, offrendo così un nuovo sbocco alternativo. I lavori sono in via di conclusione, poi toccherà al nuovo asse nord-sud. Nel frattempo però i disagi non mancano. Non resta allora che armarsi di pazienza e buona volontà. Ecco le immagini girate da una nostra troupe con la voce di alcuni automobilisti