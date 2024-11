Beccato a bordo di un furgone con 46 kg di cocaina allo svincolo di Cassano lungo la strada statale 534. L’uomo V.K, 43 anni, di origine lituana, è stato fermato dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari i cui militari, unitamente a un’unità cinofila, hanno fermato l’indiziato e perquisito il mezzo all’interno del quale è stato poi rinvenuta la polvere bianca suddivisa in 40 panetti.

La droga è stata sottoposta a sequestro mentre per l’uomo è scattato un provvedimento di arresto, dovrà rispondere di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia, l’indiziato ha riferito di non essere a conoscenza di ciò che stesse trasportando (la droga era nascosta in una intercapedine). L’organo giudicante ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.