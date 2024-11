Ha aperto un’inchiesta per stabilire le esatte cause della morte, la Procura di Vibo in ordine al decesso di Roberto Zagarella, 27 anni, di Pernocari, frazione di Rombiolo, venuto a mancare il 5 giugno scorso all’ospedale di Vibo Valentia. Due sinora i sanitari iscritti sul registro degli indagati, entrambi medici in servizio allo “Jazzolino”. Il giovane era arrivato in ospedale, accompagnato dai genitori, la mattina di mercoledì ma dopo una serie di esami era stato dimesso. In serata, a causa di una crisi respiratoria, nuova corsa verso l’ospedale e qui la constatazione da parte dei medici della gravità della situazione con il paziente che faceva fatica a respirare nonostante i massaggi cardiaci e l’intubazione. Da lì a breve, quindi, il decesso e la denuncia in Procura dei genitori del giovane. L’autopsia, affidata al medico legale Katiuscia Bisogni, sarà eseguita nella giornata odierna. Le conclusioni verranno depositate fra novanta giorni.