La città capoluogo è, di nuovo, senza una goccia d’acqua. Il disservizio è iniziato venerdì scorso ma la Sorical lo ha comunicato al Comune solo ieri. La dirigente Adriana Teti: ‘interruzione almeno fino a mercoledì’

Vibo di nuovo senz’acqua. Lo comunica la dirigente del Comune Adriana Teti che scrive: “Si comunica ai cittadini che a seguito di un guasto alla rete idrica gestita dalla Sorical tutta la città subirà una interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua che si protrarrà presumibilmente fino alla giornata di mercoledì 1 Aprile”. Ennesimo disservizio quindi, per una città che troppo spesso si è ritrovata all’asciutto. È da venerdì scorso infatti, che è stata interrotta l’erogazione dell’acqua e i cittadini hanno trovato improvvisamente i loro serbatoi domestici svuotati. La Sorical, infatti, ha ben pensato di non avvisare in tempo il Comune e i vibonesi hanno continuato ad utilizzare l’acqua senza particolari attenzioni ritrovandosi così, nuovamente all’asciutto. Ernaldo Biondi, responsabile di zona della società mista che gestisce l’intero sistema di rifornimento idrico del vibonese, ha comunicato solo ieri il disservizio: “ si comunica – scrive la Sorical – che si sta provvedendo alla riparazione di una perdita sulla condotta addutrice dell’acquedotto Alaco in agro del comune di Pizzoni. Durante l’esecuzione dei lavori e fino all’ultimazione degli stessi resterà sospesa la fornitura idrica ai centri approvvigionati dall’acquedotto dell’Alaco. Si prega di ridurre i consumi – continua la Sorical – di ottimizzare i volumi già n vostro possesso, tenendo presente che i disagi potranno verificarsi anche nella giornata successiva”. Anche domani, quindi, dai nostri rubinetti non scenderà una goccia d’Acqua. Armati di tanta pazienza i cittadini vibonesi stanno provvedendo a riempire la dispensa di bottiglie di acqua minerale aspettando che si torni presto alla normalità.