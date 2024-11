Per l’accusa la tragedia si verificò per mancanza di segnalazioni. A perdere al vita fu una giovane di 23 anni

VIBO VALENTIA - Il gup di Vibo Valentia ha citato in giudizio la Provincia di Vibo Valentia in qualità di responsabile civile nel caso della morte di Elisabetta Arena, 23 anni, di Zungri, morta dopo essere precipitata con l'auto in un burrone il 4 ottobre 2011. Secondo l'accusa, la ragazza finì nel dirupo perché non vi era nessuna segnalazione della chiusura per lavori dell’arteria, danneggiata dal maltempo. La citazione dell'Ente avviene a pochi giorni dall'udienza davanti al gup - prevista per il 28 gennaio prossimo - che dovrà decidere sulla richiesta a giudizio nei confronti dei tre indagati accusati, a vario titolo, di omicidio colposo, violazione di sigilli e falsità ideologica.