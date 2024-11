Si sta svolgendo, questa mattina nel porto di Vibo Marina, la cerimonia di affidamento di un veliero confiscato dalla Guardia di Finanza, all'istituto comprensivo 'Amerigo Vespucci'

Questa mattina 15 maggio 2015 in Vibo Marina si svolgerà la cerimonia di consegna di un veliero confiscato dal Corpo della Guardia di Finanza al locale istituto “Amerigo Vespucci” che utilizzerà questo bene sottratto ad una organizzazione dedita al traffico di esseri umani per attività didattica a vantaggio dei ragazzi, con particolare attenzione alle situazioni di dispersione scolastica. L’imbarcazione un monoalbero di pregevole fattura, lungo 14 metri, era stato intercettato e sequestrato al largo delle coste calabresi nell’agosto 2010, con oltre 50 immigrati, dalle Fiamme Gialle e successivamente confiscato e ricoverato presso la caserma “Vizzari” della Guardia di Finanza di Vibo Marina, dove grazie alla costante collaborazione con le istituzioni scolastiche nell’ambito dei “progetti di educazione alla legalità” si è concretizzata l’idea di valorizzare tale bene proprio per gli studenti.

Il progetto ha incontrato la favorevole attenzione di “tutte le istituzioni” che ha permesso di arrivare alla cerimonia odierna cui presenzieranno le autorità provinciali e regionali, segno della coesione e fermezza dello Stato nella lotta contro ogni forma di illegalità.