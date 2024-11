Il pm della Dda di Catanzaro, Camillo Falvo, ha chiesto il giudizio immediato per Moscato e Muggeri, accusati di aver favorito la latitanza del presunto boss Salvatore Tripodi.

Tripodi è stato arrestato a Zambrone, comune in Provincia di Vibo Valentia, il 30 luglio scorso. Gli inquirenti erano arrivati al covo seguendo gli spostamenti di Francesco Moscato 22enne di Vibo Marina, fratello del neo pentito Raffaele. Il giovane Moscato, e Francesco Muggeri, 64enne di Zambrone. Entrambi ora sono accusati di aver favorito la latitanza del Tripodi, con l'aggravante mafiosa. Per questo il pm della Dda di Catanzaro ha chiesto per loro il giudizio immediato, sicuro di giungere rapidamente a una condanna. Francesco Moscato è stato infatti seguito e ripreso mentre si occupava dell'approvvigionamento alimentare per il latitante, mentre il Muggeri avrebbe fornito la casa, consapevolmente, a Tripodi per permettergli di eludere le ricerche delle forze dell'ordine. Salvatore Tripodi, secondo l'accusa, sarebbe il mandante dell'omicidio del boss Patania, compiuto dai "piscopisani".(AGI)