Il fatto è avvenuto a Serra San Bruno. La proprietaria del mezzo è un'impresa impegnata nei lavori di ristrutturazione dell’ex carcere

VIBO VALENTIA – Da qualche mese è impegnata nei lavori di ristrutturazione dell’ex carcere di Serra San Bruno, nel vibonese. Nella notte qualcuno ha sparato ad un suo mezzo. Ad essere presa di mira è un’impresa edile napoletana aggiudicataria dei lavori che si aggirano intorno ai 450mila euro e prevedono la trasformazione dell'ex carcere in una pinacoteca comunale. Sul posto per i rilievi e l'avvio delle indagini si sono portati i carabinieri della locale Compagnia che non escludono al momento alcuna pista.