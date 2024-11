L'uomo, ritenuto vicino alla cosca Molè di Gioia Tauro, era a capo di due imprese operanti nel settore del confezionamento di abiti da sposa. Sono stati confiscati l'intero patrimonio aziendale nonchè beni immobili e rapporti finanziari

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno proceduto alla confisca nei confronti di un imprenditore del vibonese, Ettore Tassi di due imprese, operanti nel settore del confezionamento di abiti da sposa, con sede a Vibo Valentia, di rapporti finanziari nonché di innumerevoli beni immobili, tra cui una villa con piscina sita in Ricadi (VV), il tutto per un valore stimato pari a quasi 6 milioni di euro.

Tale provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, rappresenta l'epilogo dell'articolata e capillare attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria - G.I.C.O. di Reggio Calabria, che ha permesso di accertare un'ingiustificata discordanza tra il reddito dichiarato (pari in diverse annualità, addirittura, a zero) e il patrimonio a disposizione, direttamente o indirettamente, di TASSI Ettore, imprenditorecontraddistinto da pericolosità sociale qualificata in quanto riconosciuto appartenente alla cosca di 'ndrangheta MOLÈ di Gioia Tauro con radicate ramificazioni operative in varie Regioni italiane.



I finanzieri hanno acquisito una copiosa documentazione, quale contratti di compravendita di beni immobili, di quote societarie, atti notarili, scritture private ecc., necessari a ricostruire ogni singola operazione economica effettuata dall'imprenditore e dal proprio nucleo familiare. Il materiale così acquisito è stato oggetto, quindi, di circonstanziati approfondimenti tesi a ricostruire, con dovizia di particolari, tutte le movimentazioni finanziarie eseguite da TASSI Ettore e dai propri familiari, le quali, nel corso dell'ultimo trentennio, hanno determinato un arricchimento decisamente anomalo, se rapportato alla lecita capacità reddituale dichiarata dai soggetti investigati.



Ettore Tassi era stato già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni due e, da ultimo, condannato, con sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Reggio Calabria nel 2006, alla pena detentiva di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, rapina tentata, furto e detenzione illegale di armi.



In particolare, l’attività della Guardia di finanza ha consentito di confiscare la totalità delle quote sociali e del patrimonio aziendale di due noti atelier di abiti da sposa i quali, sebbene formalmente intestati alle figlie di Tassi, erano nella disponibilità di fatto di quest’ultimo. Infatti, i due atelier erano stati costituiti dalle figlie dell’imprenditore in rapida successione tra il 2011 ed il 2012, nonostante l’assenza da parte di queste ultime della necessaria capacità finanziaria per far fronte all’avvio delle iniziative imprenditoriali.



Nello specifico sono stati confiscati: l'intero patrimonio aziendale della ditta individuale “Le Spose di Chiara” di Chiara Tassi, con sede nel comune di Vibo Valentia; la totalità delle quote sociali e del patrimonio aziendale (comprensivo di conti correnti e mobili registrati) di “Le spose di Chiara s.r.l.”, con sede legale nel comune di Ionadi e unità locale nel comune di Vibo Valentia; numerosi fabbricati e terreni siti nel comune di Ricadi, tra cui una lussuosa villa sita in località Fortino Santa Maria; due depositi a risparmio nominativi, il tutto per un valore complessivo stimato pari a quasi 6 milioni di euro.