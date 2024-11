Il cedimento in via Milite ignoto, in un punto non distante da quello in cui, nel 2016, il terreno sprofondò nella vicina via Carlo Parisi. Sotto accusa lo stesso canale sotterraneo di raccolta delle acque

Un crollo di un marciapiede si è verificato in via Milite ignoto, in pieno centro cittadino, a Vibo Valentia a ridosso di un Bed&Breakfast che è stato sgomberato in via precauzionale. Nella stuttura erano ospitate 8 persone. A causa della voragine, che già nella giornata di ieri aveva destato preoccupazione, anche la circolazione sulla trafficata arteria è stata interrotta. Il fatto si è verificato peraltro a poca distanza da via Carlo Parisi, luogo in cui, nel gennaio del 2016, si aprì un'altra e più profonda voragine che rese necessario lo sgombero di numerose famiglie e la chiusura delle vie interessate, tra le quali proprio via Milite ignoto, per un lungo periodo di tempo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo e da personale della Polizia municipale intervenuti sul posto, ad essere interessato dal crollo sarebbe proprio il medesimo canale di scolo sotterraneo crollato nel gennaio di due anni fa.