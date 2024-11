La polizia di stato ha arrestato Nicola Cilurzo, 44 anni: deteneva una carabina, munizionamento e cocaina

Nella giornata di ieri gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto Cilurzo Nicola, di anni 44, in quanto ritenuto responsabile di detenzione illegale di una carabina, 100 cartucce e di 14 grammi di cocaina.

I poliziotti, hanno perquisito l’abitazione del Cilurzo, che si trova in contrada Scannapieco della frazione Vena Superiore di Vibo Valentia, rinvenendo in un canale di scolo delle acque un sacco nero di plastica, all’interno del quale era nascosta la carabina e, poco distante, le cartucce e lo stupefacente.

Nicola Cilurzo, già noto alle Forze di Polizia per i suoi trascorsi di ex Sorvegliato Speciale per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.