Fermato Fotea Costantin, già arrestato ad agosto per maltrattamenti in famiglia

E’ tornato a maltrattare la moglie e la figlia non appena è uscito dal carcere, ed è stato di nuovo arrestato. Decisiva la denuncia della moglie, che ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri non appena l’uomo è tornato per perseguitarla. Fotea Costantin era uscito da pochi giorni dal carcere, dove era finito con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ora si trova nel carcere di Vibo Valentia, dove attende le determinazioni dell’autorità giudiziaria.