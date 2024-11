È il primo nato dell’hotspot Le Marinate di Porto Salvo, a Vibo Valentia. Angel Davide è venuto al mondo questa mattina alle 8.15 in ospedale, tra la gioia dei volontari della Croce Rossa e della presidente Caterina Muggeri, che è stata accanto alla madre in questo delicatissimo momento.

A dare alla luce il piccolo una giovane migrante ospite del centro proveniente dal Camerun. «Un evento sicuramente che diffonde speranza e che scalda il cuore della grande famiglia del Comitato della Croce Rossa di Vibo Valentia – si legge in una nota con cui si annuncia il lieto evento –. Un grazie va a tutto il personale in servizio presso il Reparto Ostetricia e Pediatria, che con professionalità e grande senso di comprensione e umanità, ha consentito alla nostra ospite di vivere in serenità questo lieto evento superando anche le difficoltà della lingua straniera».