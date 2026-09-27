Il rogo ha interessato il mezzo parcheggiato nel vialetto di servizio dell’esercizio commerciale. Dai primi accertamenti dei Vigili del fuoco le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito

Un furgone appartenente alla nota attività commerciale Di Pro Shop, lungo viale Affaccio a Vibo Valentia, è stato interessato da un incendio divampato nella notte. Le fiamme hanno provocato danni evidenti soprattutto alla parte anteriore del mezzo e alla zona superiore della cabina, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

In un primo momento, anche alla luce dei numerosi episodi intimidatori registrati nell’ultimo anno tra il capoluogo e la periferia, l’accaduto ha destato particolare preoccupazione. Ma gli accertamenti effettuati sul posto avrebbero però consentito di escludere la natura dolosa dell’incendio.

Le fiamme partite dal vano batteria

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco, infatti, le fiamme sarebbero partite dal vano batteria del furgone, dove si sarebbe verificato un cortocircuito che avrebbe poi innescato il rogo. Una ricostruzione che trova riscontro anche negli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Nessun elemento, dunque, avrebbe fatto emergere al momento collegamenti con episodi di natura intimidatoria.