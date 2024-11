Nell'ambito di un controllo, gli uomini dell'arma, hanno trovato un fucile calibro 12 ed una pistola calibro 357 Magnum nascosti nell'abitazione dove Rinaldo Loielo è detenuto ai domiciliari

Nell’ambito delle indagini relative alla faida in corso tra le famiglie Loielo ed Emanuele di Gerocarne, i carabinieri del Nucleo investigativo unitamente a quelli della Compagnia di Serra San Bruno, hanno tratto in arresto i fratelli Rinaldo e Valerio Loielo, 24 e 21 anni, perché trovati in possesso di un fucile calibro 12 ed una pistola calibro 357 Magnum con matricola abrasa. Valerio Loielo era una delle vittime designate del triplice tentato omicidio di due giorni fa. Rinaldo, detenuto agli arresti domiciliari nell'abitazione oggetto di perquisizione, è altresì considerato elemento di spicco dell’omonimo clan. Nessun provvedimento, invece, nei confronti di un loro cugino, Rinaldo, 20 anni, anch'egli a bordo della Fiat 500 bersagliata dai colpi giovedì in località "Castania" di Ariola di Gerocarne.

