Mentre un operaio stava svolgendo il servizio di raccolta, è stato bloccato e fatto scendere dal veicolo; muniti di liquido infiammabile, hanno dato fuoco all’automezzo. Il fatto è avvenuto attorno alla mezzanotte nei pressi di viale Affaccio

Persone incappucciate hanno bloccato e dato alle fiamme un automezzo della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, la Ased, dopo aver fatto scendere il conducente. Il grave episodio è avvenuto attorno alla mezzanotte nei pressi di viale Affaccio, in via Giovanni XXIII; mentre l’operatore stava svolgendo il servizio, è stato fermato e costretto ad uscire dal mezzo.

Continua a leggere su Il Vibonese