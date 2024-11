I profughi sono stati portati in salvo dalla imbarcazione dell'Ong in due diversi interventi. Sul posto forze dell’ordine, soccorritori e il parroco monsignor Varone

È attraccata in nottata, sotto una pioggia battente, nel porto di Vibo Valentia la nave "Life Support" di Emergency. A bordo 75 persone soccorse nelle acque internazionali della zona Sar maltese. I profughi sono stati portati in salvo dalla nave dell'Ong in due diversi interventi realizzati al mattino e nel primo pomeriggio di giovedì 28 novembre. Nella prima operazione di salvataggio sono stati soccorsi 38 individui, mentre nella seconda le persone salvate erano 37.

L’arrivo a Vibo Marina

Tra le persone sbarcate ci sono 8 donne di cui 4 minori accompagnate, e 12 minori non accompagnati, tutti partiti dalle coste della Libia e originari di Bangladesh, Egitto, Eritrea, Palestina, Pakistan, Siria e Sudan, paesi colpiti da conflitti armati, instabilità politica, povertà e crisi climatica. È la prima volta che alla nave Sar di Emergency, le autorità hanno assegnato il porto di Vibo Valentia. Alle operazioni di sbarco, insieme alle forze dell'ordine e ai soccorritori, 'in segno di cristiana vicinanza e per offrire supporto spirituale', è intervenuto il parroco di Vibo Valentia Marina monsignor Vincenzo Varone.