I militari hanno accertato violazioni sia di carattere amministrativo che penale. la società in questione avrebbe occultato ricavi per 29 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha scoperto un'evasione fiscale, con ricavi occultati per 29 milioni di euro, da parte di una societa' operante nel settore edilizio. I militari avrebbero accertato violazioni sia di carattere amministrativo sia penale. I titolari dell'impresa avrebbero omesso di tenere i libri ed i registri previsti dalla normativa tributaria, presentando per l'anno d'imposta 2009 le prescritte dichiarazioni in modo infedele e omettendo per le successive annualita' di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie. Complessivamente, i finanzieri hanno constatato ricavi non dichiarati per oltre 29 milioni di euro.

Nell'ambito dell'operazione sono stati denunciati alla Procura di Vibo ed a quella di Padova due persone, rappresentanti legali della societa' succedutesi nel tempo, per i reati previsti di dichiarazione infedele e occultamento e distruzione di documenti contabili. Su disposizione della Procura di Vibo sono stati sequestrati beni mobili ed immobili nella disponibilita' degli indagati.