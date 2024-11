La vittima il gestore di un noto locale del comune di Vibo Valentia, il bar 'Al Castello'

Stamane il proprietario, Cosimo Comito, secondo quanto riporta 21Righe, avrebbe trovato tra i tavolini una bottiglia piena di benzina a cui erano attaccate alcune cartucce. Un chiaro avvertimento mafioso, una intimidazione ai danni di uno dei locali più noti del comune, subito sotto al castello normanno svevo che domina Vibo Valentia. Un atto intimidatorio che ha devastato il proprietario del locale, Comito, che ha dichiarato di voler 'mollare tutto' per 'trasferirsi altrove con la famiglia'. 'Vivere e lavorare qui - ha dichiarato Comito - -dopo aver fatto tanti sacrifici per avviare l'attività e cadere in queste situazioni fa perdere la voglia di andare avanti". I Carabinieri della compagnia locale hanno immediatamente avviato le indagini per individuare gli autori dell'intimidazione 'ndranghetista.