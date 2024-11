E' accaduto a Porto Salvo, frazione di Vibo Valentia, l'operaio stava lavorando su una impalcatura di un'azienda edile. Per le gravi condizioni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro

Vibo Valentia - E' ricoverato in grave condizioni F.R., operaio 31 enne caduto, questa mattina, da una impalcatura sulla quale stava lavorando.E' accaduto,a Porto Salvo, frazione di Vibo valentia. L'uomo stava lavorando in un'azienda edile sita nella zona industriale. A causa delle gravi condizioni, l'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Vibo Marina al comando del maresciallo Riccardo Astorina e del capitano Diego Berlingieri.