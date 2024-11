I due uomini di nazionalità spagnola dopo ave aggredito e insultato il capotreno, sono stati fermati e arrestati dai carabinieri con le accuse di lesioni personali aggravate, porto d'arma, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

Due punkabbestia spagnoli hanno aggredito, nel pomeriggio di ieri, il capotreno della tratta Cosenza-Melito Porto Salvo, perchè aveva chiesto ai due di esibire il biglietto che non avevano. I due, José Manuel Mendez Combarro, 40 anni, e Luis Garçia, 42 anni, con al seguito un cane di grossa cilindrata, sono saliti sul convoglio a Lamezia Terme ma, quando il capotreno li ha invitati a scendere a Vibo Pizzo perchè sprovvisti di tagliando, i due lo hanno insultato, colpito in testa con una siringa e hanno cercato di fuggire. Bloccati dai carabinieri, uno dei due ha estratto un coltello a serramanico di genere vietato. Subito dopo sono stati disarmati, condotti in caserma e arrestati con le accuse di lesioni personali aggravate, porto d'arma, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Il capotreno ferito, invece, è risalito sul convoglio per poi scendere alla fermata successiva, dove è stato medicato da personale del 118 ed accompagnato all’ospedale di Polistena per ulteriori accertamenti.