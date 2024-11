VIDEO | I lavori sarebbero dovuti finire un anno e mezzo fa ma ad oggi dell’opera cantierizzata nel 2016 non vi è traccia se non nei danni lamentati da alcuni cittadini

Sono arrabbiati e stanchi. Da un anno e mezzo non sono più padroni a casa loro. A rovinare la tranquillità di una via situata nel cuore di Vibo Valentia i lavori, fermi da tempo, che avrebbero dovuto portare alla realizzazione della famosa scala mobile tra il terminal bus di via degli Artigiani e il centro cittadino. Passando proprio da questa strada. Opere iniziate il 14 dicembre del 2016 ma mai concluse nonostante il cartello indichi nel 14 dicembre dell’anno successivo la fine dei lavori. Ed ecco che dove inizia il danno si aggiunge anche la classica beffa per la signora Carmela e i suoi vicini. E pensare che proprio in questi giorni tutti e quattro i candidati a sindaco hanno messo la famigerata scala mobile tra le opere strategiche per snellire la mobilità cittadina… già.