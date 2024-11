Lunedì, sotto la minaccia di una pistola, avevano costretto un commerciante a dargli 5000 euro in contanti. Decisivi i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza

VIBO VALENTIA - I carabinieri delle Compagnie di Vibo Valentia e Gioia Tauro, nel corso di un'operazione congiunta sono riusciti ad identificare ed a trarre in arresto i due presunti autori della rapina portata a segno ieri a Paravati, nel Vibonese, ai danni di un negozio all'ingrosso di articoli per la casa di proprieta' di D.M., 50 anni, a cui sotto la minaccia di una pistola sono stati sottratti 5.000 euro in contanti. Attraverso la visione dei filmati delle telecamere installate nei pressi del luogo dove e' avvenuta la rapina, i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia diretti dal capitano Diego Berlingieri sono riusciti ad identificare l'auto dei rapinatori, una Toyota Yaris ed a darne immediata comunicazione ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Gioia Tauro (Rc). I militari dell'Arma sono quindi riusciti a bloccare nel territorio di Rosarno (Rc) due soggetti gia' noti alle Forze dell'ordine per reati specifici. Gli arrestati sono: Antonino Michelizzi, 26 anni, di Rosarno, che si trovava in regime di liberta' vigilata, e Giovanni Filardo, 21 anni, anche lui di Rosarno e con precedenti specifici. I due fermati sono stati messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria con l'accusa di rapina a mano armata.