Il laboratorio musicale si stava realizzando all'interno di una struttura confiscata al clan Mancuso. Ignoti hanno portato via strumenti musicali per un valore di 150mila euro

Numerosi strumenti musicali, per un valore di 150mila euro, sono stati rubati all'interno del laboratorio musicale del centro di aggregazione sociale di Nicotera marina. Il centro sorge all'interno di un edificio confiscato al clan Mancuso di Limbadi. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi e sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del Comando Stazione di Nicotera Marina. Il laboratorio era in fase di preparazione, a giorni, infatti sarebbe dovuta arrivare altra strumentazione musicale per dare il via alle attività didattiche.

Continua a leggere su Ilvibonese