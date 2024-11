Al porto di Vibo Marina sono arrivati i 729 profughi attesi, a bordo di una nave della Marina Militare. Sulla nave Sirio, 98 donne e 44 bambini E' il terzo sbarco a Vibo Valentia. La Prefettura ha messo in moto il dispositivo per l'accoglienza e i soccorsi

Vibo Valentia - 587 uomini, 98 donne e 44 bambini. Sono i numeri del terzo sbarco di migranti di varie nazionalità attesi al Porto di Vibo Marina. Il barcone con i profughi è stato intercettato qualche giorno fa nelle acque del Mediterraneo dalle navi della marina militare e della guardia costiera. La nave militare Sirio attraccherà verso le 21.

A coordinare le operazioni di soccorso il Prefetto Giovanni Bruno che stamattina ha convocato una riunione operativa tra le forze d'ordine, 118, vigili del fuoco e protezione civile per predisporre tutte le misure necessarie per l'accoglienza e l'identificazione dei migranti. Saranno prese eccezionali misure di sicurezza. Rigidissimi i protocolli medico-sanitari. Tutta l'area interessata allo sbarco profughi sarà off limits.

Gasparri - "Si ha la conferma, per noi non sorprendente, che gli annunci sulla fine di Mare Nostrum erano privi di fondamento - ha dichiarato il senatore di Forza Italia - il trasporto a nostre spese continua con costi enormi, disagi, frutto di una politica dell'immigrazione completamente sbagliata. Mare nostrum deve finire davvero, l'Italia non può essere un immenso porto aperto a tutti".