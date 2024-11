Il corpo senza vita di Gianluca Scuglia è stato ritrovato a diversi di metri dalla carcassa dell'utilitaria sulla quale viaggiava

Un impatto violentissimo, nemmeno il tempo di realizzare quanto stesse accadendo. E' morto così Gianluca Scuglia,intorno all'1 di notte, a pochi metri dalla sua abitazione. Percorreva la strada verso casa quando, in viale Accademie vibonesi, ha perso il controllo dell'auto, colpita in pieno da una Maserati sulla quale viaggiava un commerciante di Mesiano di Filandari. L'uomo è stato soccorso e portato presso il nosocomio di Vibo Valentia, mentre il 34enne è morto sul colpo. La carambola compiuta dalla sua utilitaria lo ha sbalzato fuori dall'abitacolo. Il suo corpo verrà ritrovato sull'asfalto, a decine di metri dall'auto distrutta. La salma del giovane si trova ora nell'obitorio dell'ospedale cittadino per l'esame necroscopico e gli accertamenti necessari per comprendere quali fossero le sue condizioni al momento del violentissimo impatto.



I SOCCORSI E LE INDAGINI - Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale della Polstrada, coordinato dal comandante Pasquale Ciocca, e i vigili del fuoco. Il pubblico ministero Santi Cutroneo ha disposto il sequestro delle due auto coinvolte nell'incidente. Per il conducente della Maserati,che è stato sottoposto a test del tasso alcolemico, la Procura ipotizza il reato di omicidio colposo.