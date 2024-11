Una donna di 50 anni ha fatto irruzione in un'aula aprendo il fuoco contro il 47enne Domenico Lombardo con una pistola calibro 7.65

VIBO VALENTIA - Una scena surreale quella che si è presentata agli occhi di alcuni studenti del Conservatorio di Vibo Valentia impegnati, intorno alle 11.30 di oggi, in una normale mattinata di lezione. Una donna di mezza età ha fatto irruzione nell’aula 12, ubicata al primo piano dello stabile armata di una pistola calibro 7.65 e ha aperto il fuoco contro l’insegnante di violino, il 47enne Domenico Lombardo. L’uomo è stato attinto da 5 dei 6 proiettili esplosi da distanza ravvicinata, uno dei quali lo ha colpito in bocca. Gli altri quattro sono andati a segno ferendolo allo stomaco e all'addome. Trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Jazzolino, si trova attualmente in prognosi riservata. Secondo indiscrezioni ancora da verificare, il movente dell’aggressione sarebbe da ricercare nella relazione che il docente 47enne aveva intrecciato con la figlia 23enne della donna, che attualmente si trova in stato di arresto accusata di tentato omicidio in attesa di essere sottoposta all’esame dello stub per la ricerca di tracce di piombo, bario e antimonio. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Vibo Valentia diretta dal vicequestore Orazio Marini. Aggiornamento (14.30)

Insegnante ferito a Vibo Valentia trasferito a Palermo: condizioni gravi ma stabili (Aggiornamento 17.00, 23/11)

La donna che ha sparato è del '65 e si chiama Rosanna Cananzi, originaria di Rizziconi (RC). La pistola era legalmente detenuta dal marito.In questo momento è sottoposta ad interrogatorio presso la questura di Vibo Valentia. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Il pm incaricato è la Dssa Maria Gabriella Di Lauro. (Aggiornamento 14:40)

Aggiornamento 23-11, 09.50 - "E' una vicenda molto triste - ha dichiarato il procuratore di Vibo Mario Spagnuolo -crediamo ci siano molti aspetti da chiarire in ordine alla relazione tra la persona ferita e la figlia della donna arrestata dalla polizia. La dinamica ci è chiara, il movente auspichiamo di chiarirlo a breve".

Il docente ferito, Domenico Lombardo, è in gravissime condizioni. I sanitari dell'ospedale di Vibo Valentia ieri sera hanno predisposto il trasferimento in elisoccorso in una struttura sanitaria di Palermo. Lombardo sarebbe in fin di vita.