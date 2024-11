La stanza dove un docente del liceo musicale Vito Capialdi di Vibo Valentia, Domenico Lombardo, di 47 anni, è stato ferito gravemente stamani con alcuni colpi di pistola. A sparare, in una via del centro, è stata una donna, Caterina Cananzi di 50 anni, con un'arma calibro 7.65. Lombardo, che insegna violino, ha riportato ferite alla testa, al torace, al collo ed all'addome ed è stato ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Vibo, 22 novembre 2014. ANSA/FRANCESCO ARENA