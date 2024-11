Francesco Solano, operaio di 26 anni, era alla guida della sua Mercedes, quando è andato a schiantarsi contro un muro

SAN CALOGERO (VV) - Incidente mortale a San Calogero nel vibonese. Un operaio, Francesco Solano, di 26 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il 26enne era alla guida della sua Mercedes che è finita, per cause ancora in corso di accertamento, contro un muro in cemento armato. L'operaio è morto all'istante. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Calogero, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.