Stava transitando sulla Statale 18 quando è stato notato da una volante della polizia, nonostante avesse cercato di nascondere il viso con un braccio per non essere riconosciuto

Personale della Squadra Volante di Vibo Valentia, nel corso di un controllo del territorio, ha tratto in arresto Leonardo Vallone, 45 anni, per evasione dagli arresti domiciliari. Gli agenti della volante, percorrendo la Statale 18, lo hanno riconosciuto a bordo di un’Opel Agila. Insospettiti dal suo tentativo di celarsi il viso con un braccio per non essere riconosciuto, gli agenti hanno invertito il senso di marcia per raggiungerlo senza tuttavia riuscirci a causa del traffico intenso.





È stato pertanto richiesto l’intervento di una seconda volante che, al fine di verificare il probabile imminente rientro di Vallone al suo domicilio, si è recata presso l’abitazione dello stesso. Dopo averne riscontrato l’assenza ed essersi appostati in prossimità dell’abitazione, il 45enne vibonese è sopraggiunto alla guida della medesima Opel Agila notata in precedenza ed è stato quindi subito dichiarato in arresto e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.