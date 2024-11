La nuova sala congressi della Camera di Commercio sarà intitolata al senatore scomparso.Il presidente Lico 'un riconoscimento sentito e doveroso'

Vibo Valentia - “In questo triste momento – dice il Presidente della Camera di Commercio Michele Lico facendosi portavoce dell’intero Consiglio– ricordi ed emozioni si rincorrono richiamando e sovrapponendo immagini e parole, quelle che ci legano al Senatore Murmura, uomo forte, sempre energico che di passione e impegno ne ha fatto missione di vita, traslando nel pubblico gli stessi valori, la stessa cura e la medesima dedizione che hanno caratterizzato la sua dimensione più intima di uomo semplice e di amorevole padre. Antonino Murmura, un combattivo, un orgoglioso cittadino vibonese che non si rassegnava al declino della Città e di quella provincia che, istituzionalmente sua creatura e con fiducia poi consegnata altri nella cura della sua crescita, vedeva trascinata invece verso l’oblio dalla incuria e dalla noncuranza. Di fronte a questo Murmura, mai pensando a protagonismi o primogeniture, ha sempre opposto una tenace e civile reazione, insistendo in un coinvolgimento corale con un’opera di sensibilizzazione continua, motivata e assistita dalla sua indubbia e profonda competenza.

Questo è stato il senso delle sue missive, delle tante che ripetutamente inoltrava con garbo e puntualità, dei suoi autorevoli interventi pubblici, dei suoi incessanti interventi in ogni competente sede istituzionale; il tutto con intento di risvegliare le coscienze, di richiamare impegno sociale, di risuscitare civica passione.



La Camera di Commercio di Vibo Valentia oggi perde un amico, un compagno di viaggio, un interlocutore serio, attento e disponibile, pronto all’incontro e al confronto, propositivo e sempre operativo.

Oggi il Consiglio della Camera di Commercio, nel commemorare il Senatore Antonino Murmura, per tributargli pubblico onore e perpetuarne memoria e valore, ha deciso all’unanimità che a lui sarà intitolata la nuova Sala Congressi della Camera di Commercio di Vibo Valentia, nell’ala di completamento della sede, cui lavori di ristrutturazione sono in fase di ultimazione, ufficializzando l’intestazione con pubblica cerimonia.

“Un riconoscimento sentito e doveroso – dicono il Presidente Lico e i Consiglieri camerali- per un grande uomo, per un grande vibonese che, oggi lontano da noi nella sua dimensione fisica, rimane e rimarrà sempre vivo in un ricordo indelebile, nell’affetto, nella stima e nel rispetto che a lui ci legavano e che lui ricambiava nei rapporti istituzionali come in quelli personali, per farne esempio di fiducia, coraggio, civica passione”.