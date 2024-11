Nel corso di intensificati servizi di controllo del territorio disposti dal questore della provincia di Vibo Valentia, nell’area della “movida” del centro cittadino, la Squadra mobile in collaborazione con l’Ufficio Polizia Amministrativa della Questura, hanno effettuato serrati controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati del centro di Vibo Valentia, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire il verificarsi episodi di violenza e risse.

Nel corso dei controlli l’attenzione si è concentrata su un esercizio pubblico dove più volte, nel corso dei mesi, sono state trovate persone gravate da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, armi, reati contro la persona, tra cui anche l’omicidio, reati contro il patrimonio e associazione a delinquere di stampo mafioso. In base alle indagini svolte il questore della Provincia di Vibo Valentia, per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha emesso un provvedimento di chiusura per 7 giorni dell’esercizio commerciale ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con la sospensione della licenza e l'ordine dell’immediata chiusura.