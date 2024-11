La sostanza stupefacente è stata rivenuta grazie al fiuto del cane Jettamor’s

Marijuana nei bagni della scuola. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta nei giorni scorsi a seguito di un sopralluogo dei carabinieri della Stazione di Vibo Valentia in sinergia con i cinofili. Il servizio, finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici, è stato realizzato per tutelare la salute dei ragazzi.

In particolare, i militari che hanno proceduto ad ispezionare i locali dell’Istituto alberghiero “Enrico Gagliardi” rinvenendo grazie all’infallibile fiuto del cane Jettamor’s all’interno dei bagni del secondo piano accuratamente occultato nel sifone del wc un involucro contenente oltre 10 grammi di “marijuana” nonché, in corrispondenza della finestra del bagno ma sul selciato, ulteriori 6 involucri contenenti in totale 11 grammi della stessa sostanza stupefacente.