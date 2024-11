I lavoratori delle Progettambiente annunciano lo sciopero per il 30 maggio. Causa della protesta lo stipendio non pagato e intanto la città è sommersa dai rifiuti

Ancora emergenza rifiuti a Vibo Valentia. E mentre Comune e ProgettAmbiente continuano il braccio di ferro, gli operai protestano e i cittadini si ritrovano tra montagne di immondizia. La guerra tra Comune e azienda è iniziata a causa di una fattura non pagata. Palazzo Luigi Razza contesta inadempienze nel servizio e non salda la fattura. L’azienda risponde non pagando lo stipendio ai lavoratori che a loro volta scioperano. È stato annunciato, infatti dai rappresentanti sindacati, l’interruzione del servizio per il 30 maggio, proprio il giorno prima delle elezioni comunali.

“I lavoratori – ha dichiarato Nazzareno Piperno, rappresentante dello Slai Cobas - sono esasperati, non arrivano alla fine del mese e questo crea problemi nelle famiglie". “Già con il nuovo contratto sono stati penalizzati – continua Piperno - con parametri che hanno abbattuto il salario del 50%, per cui ricevono la metà rispetto a prima, e ora per questioni che nulla c'entrano con loro non sono neanche stati pagati”.