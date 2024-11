Ancora un drammatico incidente sul lavoro. Un 70enne, F.R., è morto schiacciato sotto il proprio trattore mentre stava lavorando sul suo terreno situato in località Zufrò a Vibo Valentia, nelle vicinanze del 501 Hotel.

L'uomo stava eseguendo dei lavori su un fondo quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo di cui era alla guida si è ribaltato finendo in un terreno sottostante. L'agricoltore è rimasto sotto il mezzo.

Tempestivi i soccorsi sanitari del servizio 118, gestiti dalla Centrale operativa di Vibo ma quando la squadra di sanitari è giunta sul posto ma non ha potuto far altro che constatare il decesso del settantenne. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.