Le immagini spettacolari dell’operazione di salvataggio operata dall’organizzazione umanitaria “SOS Méditerranée”, di Medici Senza Frontiere, andate in onda nel corso della puntata odierna de "I fatti in diretta", e la gioia raccontata negli scatti del nostro fotoreporter Saverio Caracciolo dei 588 migranti approdati questa mattina al porto di Vibo Marina. Tutti verranno trasferiti in diversi centri d'accoglienza così come previsto dal Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Resteranno nel Vibonese i minori non accompagnati.