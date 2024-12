Un risveglio imbiancato nel giorno della Vigilia di Natale sta regalando uno spettacolo unico in Sila Grande. Attesa e annunciata dalla previsioni meteo la perturbazione ha portato la neve sull’Altopiano Silano. La “tempesta di Natale” ha così reso magica l’atmosfera a San Giovanni in Fiore, dove la neve mancava da due anni.

Imbiancato il centro storico florense che con le luci dell’alba e del Natale ha reso spettacolare il paesaggio. Strade imbiancate e ghiacciate hanno dato il buongiorno ai cittadini sangiovannesi. La neve è caduta anche nelle località turistiche della Sila Grande prese d’assalto dai turisti. Da ieri erano quasi sold out gli alberghi a Lorica e Camigliatello Silano. Aperti gli impianti sciistici di Monte Botte Donato, per quelli di Monte Curcio si deve attendere ancora qualche giorno. Una giornata di festa per i bambini che di certo scenderanno in strada per giocare sulla neve e preparare i pupazzi di neve in una giornata già di per sé magica quella della Vigilia di Natale.

Imbiancate anche le Serre Vibonesi

Fiocchi di neve e paesaggi spettacolari anche sulle Serre Vibonesi che si sono svegliate imbiancate nel giorno della Vigilia di Natale. Negli scatti di Gigi Gej la magia della Dama bianca nella zona del lago Lacima.