Non sono state ancora depositate le motivazioni della condanna in secondo grado della Vigor Lamezia, eppure domenica dovrebbe iniziare a giocare nel girone di serie D. Il sindaco Mascaro si oppone e parla di un evidente sopruso chiedendo il rinvio del match

Le motivazioni della sentenza di secondo grado con la quale la Vigor Lamezia è stata retrocessa in serie D non sono state ancora depositate, impedendo così alla società di fare ricorso al Coni, eppure per domenica prossima è prevista la discesa in campo della squadra contro il Frattese. Un’anomalia visto che le altre squadre hanno già avuto dalla Lega Pro il rinvio. Lo sottolinea il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, presidente a lungo della Vigor Lamezia. Il primo cittadino chiede che il match con il Frattese venga rinviato, non solo perché allo stato mancano ancora le motivazioni della retrocessione, ma anche perché la situazione attuale ha portato alla « risoluzione dei contratti in essere con conseguente impossibilità della società di poter affrontare in maniera competitiva la partita. La mancata concessione del rinvio costituirebbe evidente sopruso – puntualizza ancora Mascaro - ai danni di una società che ad oggi è stata posta nelle condizioni di non poter esercitare il suo diritto di difesa».