Rallentamenti e code molto lunghe vengono segnalate sull'A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni dove, sin da questa mattina, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono di diverse ore. Lo rende noto l'Anas. Una lunga colonna di mezzi, circa 3 chilometri, questa mattina era in fila sotto una pioggia battente.



Gli incolonnamenti, nel primo pomeriggio, hanno raggiunto i 9 chilometri, ma Anas comunica che in serata la coda di autovetture ha raggiunto i 15 chilometri, con incolonnamenti appena superato lo svincolo di Bagnara Calabra. Allo svincolo di Villa San Giovanni, si segnalano adesso oltre quattro ore di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia.